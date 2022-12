Kinderschutz im Fokus des Dreikönigssingen

Rund 1000 Kinder und Jugendliche werden Ende Dezember bei der bundesweiten Eröffnung des 65. Dreikönigssingens in Frankfurt erwartet. „Es freut mich besonders, dass die Sternsinger den Segen wieder persönlich an die Menschen bringen können“, sagte der Präsident des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“, Pfarrer Dirk Bingener, am Donnerstag. Coronabedingt war dies die vergangenen zwei Jahre nur digital möglich.

Frankfurt/Main - Nach 20 Jahren ist das Bistum Limburg zum zweiten Mal Gastgeber. 300.000 Mädchen und Jungen aus 27 deutschen Bistümern werden bundesweit am 30. Dezember unterwegs sein. Bei dem katholischen Brauch ziehen nach Weihnachten die Sternsinger in den Gewändern der Heiligen Drei Könige von Tür zu Tür und sammeln Geld für Kinder in Not. Das Motto dieses Jahr: „Kinder stärken, Kinder schützen - in Indonesien und weltweit“.

„Vor allem in armen Regionen werden Kinder Opfer von organisierter Kriminalität. Umso wichtiger ist es, Kinder von klein auf zu schützen“, sagte der Bischof von Limburg, Georg Bätzing. Deswegen stehe der Schutz von Kindern vor Gewalt dieses Jahr im Mittelpunkt.

Die 1959 gestartete Aktion Dreikönigssingen wird vom Kindermissionswerk und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) getragen und ist nach Angaben der Veranstalter die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Bei der vergangenen Aktion sammelten rund 8500 Sternsinger trotz Corona-Beschränkungen bundesweit mehr als 38,6 Millionen Euro. dpa