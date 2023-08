Kinderstreit mündet in Familienschlägerei mit Polizeieinsatz

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Der Streit zweier Kinder hat sich in Nordhessen zu einer Familienschlägerei mit über einem Dutzend Beteiligten ausgewachsen. Wie das Polizeipräsidium Nordhessen am Dienstag berichtete, gerieten am Montagabend zwei verfeindete Familien in Vellmar (Landkreis Kassel) aneinander. Nach Polizeiangaben hat ein Streit zwischen zwei Kindern der Familien die Auseinandersetzung ausgelöst.

Kassel - Demnach haben sie ihre Väter dazu geholt, die sich ebenfalls stritten und kurz darauf schlugen. Später hätten sich weitere Familienmitglieder eingemischt, so dass es zu einer Gruppenschlägerei mit 15 Beteiligten kam. Die Polizei stellte Strafanzeige wegen Körperverletzung in mehreren Fällen. Die Ermittlungen dauern an. dpa