A7 nach Lastwagenunfall wieder frei

Kassel - Nach dem Lkw-Unfall auf der A7 bei Kassel ist die Autobahn wieder gesäubert und frei befahrbar.

Das teilte die Polizei am Mittwochmittag mit. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Frankfurt zuvor mehrfach voll gesperrt werden. Auch auf die A44 habe sich die Sperrung ausgewirkt und Staus verursacht. Ein mit geringen Mengen Gefahrgut beladener Lkw mit Anhänger war den Angaben zufolge in der Nacht zum Mittwoch auf der Autobahn umgekippt. Der 52-jährige Fahrer wurde schwer verletzt. Er sei mit seinem Lkw-Gespann aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten und umgekippt. Der Anhänger sei vom Zugfahrzeug abgerissen worden und noch etwa 150 Meter weitergerutscht.

"Hessennews TV" hat ein Video zu dem schweren Unfall veröffentlicht:

Ausgelaufenes Öl habe sich nach dem Unfall über alle Fahrbahnen ausgebreitet und musste abgestreut werden. Die Gefahrgutladung sei unbeschädigt geblieben. Der Lastwagen hatte nach Angaben eines Polizeisprechers Methanol und Ethanol geladen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 150.000 Euro. (dpa)

