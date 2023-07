Kirche in Rüdesheim bei Einbruch beschädigt

In der Kirche St. Jakobus in Rüdesheim haben Unbekannte erheblichen Sachschaden angerichtet. Der oder die Täter schlugen nach Polizeiangaben vom Sonntag zunächst ein Loch in ein antikes Bleiglasfenster, um in die katholische Kirche zu gelangen. Weil dies auf diesem Weg nicht glückte, wurde eine Tür aufgehebelt.

Rüdesheim - In dem Gotteshaus, dessen ältester Teil aus dem 10. Jahrhundert stammt, wurden diverse Schränke und der Altarbereich durchwühlt. Zudem wurde die Orgel beschädigt. Gestohlen wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Der Sachschaden wird aber auf knapp 40.000 Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte. dpa