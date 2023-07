Kirchendiebe in Fulda und Limburg unterwegs

Eine Kirche im Morgengrauen. © Bernd Wüstneck/dpa

In Fulda und Limburg haben in den vergangenen Tagen Kirchendiebe ihr Unwesen getrieben. Wie das Polizeipräsidium Osthessen am Samstag mitteilte, stahlen Unbekannte am Freitag die Monstranz mit einer Hostie aus dem Anbetungsraum der Fuldaer Stadtpfarrkirche. Das Gefäß, in dem eine geweihte Hostie präsentiert wird, befand sich in einem abgeschlossenen Tabernakel auf dem Altar.

Fulda/Limburg - Um an die Monstranz zu gelangen, zerschlugen der oder die Täter eine Glasscheibe.

„Die Monstranz hat einen Wert von 400 Euro. Es ist mehr der religiöse Wert, der höher ist“, sagte der Fuldaer Stadtpfarrer Stefan Buß. „Es ist auch ärgerlich, weil wir die Kirche ja nicht schließen wollen. Sie soll offen bleiben für Menschen, die zu uns kommen wollen.“ Das Panzerglas solle erneuert werden, so Buß. „Wir denken da über eine Alarmsicherung nach.“

In der Katholischen Kirchengemeinde St. Jakobus in Limburg brach ein Unbekannter zwischen Sonntag und Donnerstag einen gesicherten Opferkasten mit Gewalt auf und entnahm das darin enthaltene Bargeld, wie die Kriminalpolizei Limburg am Samstag mitteilte. Ein weiterer Opferstock wurde demnach aus seiner Verankerung gerissen und gestohlen. Laut Mitteilung entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen. dpa