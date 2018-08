Zwei junge Männer mit Schlägen und Stichen verletzt

Mörlenbach/Darmstadt - Bei einem Streit am Rande einer Kirmes sind in Mörlenbach (Kreis Bergstraße) zwei junge Männer mit Messerstichen und Schlägen verletzt worden.

Ein 18-jähriger Verdächtiger wurde vorläufig festgenommen. Am Freitagabend waren zwei Gruppen in Streit geraten, wie die Polizei in Darmstadt am Samstag mitteilte. Dabei wurden die beiden 19 und 22 Jahre alten Männer verletzt und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem festgenommenen 18-Jährigen wurde ein kleineres Messer gefunden und sichergestellt. (dpa)

