Klarer Sieg der Frankfurter Frauen bei SGS Essen

Frankfurts Spielerinnen nach einem Spiel. © Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Die Fußballfrauen von Eintracht Frankfurt sind in der Bundesliga weiter ungeschlagen. Am Sonntag gab es bei der SGS Essen einen souveränen 4:0 (2:0)-Erfolg für die Hessinnen. Die Treffer erzielten Camilla Küver (3. Minute), Tanja Pawollek (36.) und Doppel-Torschützin Shekiera Martinez (62./79.). Damit ist die Eintracht seit dem torlosen Saisonauftakt gegen den FC Bayern im großen WM-Stadion in drei Partien makellos.

Essen - Auch der VfL Wolfsburg (vier Siege) und die Münchnerinnen (drei Siege, ein Remis) sind in der laufenden Spielzeit ungeschlagen. dpa