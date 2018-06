Klassik, Rock und gute Laune

Offenbach - Vom 15. Juni bis zum 23. September bietet der Kultursommer Südhessen eine abwechslungsreiche Mischung aus klassischer Musik, Jazz, Rock und Pop, Theateraufführungen, Ausstellungen, Lesungen oder speziellen Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche.

Die Veranstaltungen erstrecken sich über die Landkreise Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Offenbach, den Odenwaldkreis sowie die Wissenschaftsstadt Darmstadt.

Der „KUSS 2018“ startet am Freitag, 15. Juni, um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) mit einer bunten Auftaktveranstaltung auf dem Sportplatz des TV Rembrücken in Heusenstamm. Die Besucher erwartet eine nostalgische Hommage in Form einer „90er Jahre Party“. Ebenfalls Teil des Kultursommers 2018 ist das „Kleine Streicherfestival“ der Seligenstädter Klosterkonzerte. Vom 27. bis 29. Juni können Liebhaber der klassischen Musik im Kreuzgang der ehemaligen Benediktinerabtei ein ausgesuchtes Kammermusikprogramm genießen.

Die Bürgerhäuser Dreieich präsentieren Kabarett, Literatur und Musik im Götzenhainer Zelt am Maislabyrinth. Am 8. Juli um 19:30 Uhr findet ein „Romantisches Galakonzert“ in Schloss Heusenstamm statt.

Freunde des Jazz sollten sich den 27. Juli vormerken. Dann spielt ab 19 Uhr das Jazzclub Quartett Rödermark „Swing and more“. Am 12. August ab 17 Uhr sorgen zudem Andreas Casselmann und Reinhard Kretschmer auf dem Marktplatz in Neu-Isenburg für gute Laune.

Teil des Kultursommers ist auch das Barockfest im Neu-Isenburger Bansapark mit Lesungen, Musik und Märchen am 26. August ab 14 Uhr. Um 17 Uhr am selben Tag beginnt im Klosterhof Seligenstadt ein Picknick-Konzert unter freiem Himmel mit der Kammerphilharmonie Seligenstadt unter der Leitung von Dirigent Arndt Heyer.

Die Programmhefte liegen im Kreishaus in Dietzenbach, den örtlichen Kulturämtern sowie im Haus des Lebenslangen Lernens in Dreieich aus oder können unter kultursommer-suedhessen.de heruntergeladen werden. Zudem ist das Programmheft unter s 06103 3131-1135 oder per Mail (kultur@kreis-offenbach.de) bestellbar. - mic