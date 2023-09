Kleine Personalprobleme bei Eintracht vor Köln-Spiel

Teilen

Eintracht Frankfurts Cheftrainer Dino Toppmöller. © Arne Dedert/dpa

Eintracht Frankfurt muss im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln neben Stürmerstar Randal Kolo Muani auch auf den gesperrten Ansgar Knauff und den verletzten Kristijan Jakic verzichten. Dafür kehrt Kapitän Sebastian Rode für die Partie am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) in den Kader zurück. Dies kündigte Trainer Dino Toppmöller am Freitag an.

Frankfurt/Main - Auch Paxten Aaronson und Willian Pacho stehen laut Toppmöller trotz leichter Blessuren aus dem Playoff-Spiel zur Conference League gegen Lewski Sofia (2:0) zur Verfügung. „Aaronson hat einen Schlag aufs Knie bekommen, es sieht aber nicht so tragisch aus. Pacho hat einen Schlag auf den Hinterkopf, aber grünes Licht bekommen“, berichtete der 42-Jährige.

Gegen die noch punktlosen Kölner erwartet der Eintracht-Trainer eine schwere Aufgabe. „Köln ist das Team mit den meisten intensiven Läufen und läuft immer um die 120 Kilometer. Wir benötigen maximale Frische, um dagegenhalten zu können“, sagte Toppmöller.

Gesetzt ist Ellyes Skhiri, der im Sommer vom Rhein an den Main gewechselt war. „Ich werde ihn sicher das eine oder andere fragen. Er war jahrelang hautnah in Köln dabei und kennt den Trainer, den ich sehr schätze, sehr gut“, sagte Toppmöller. Skhiri freut sich auf das Wiedersehen mit seinen alten Teamkollegen. „Für mich ist das natürlich ein besonderes Spiel“, sagte der tunesische Nationalspieler. dpa