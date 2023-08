Kleinkind nach Fenstersturz lebensgefährlich verletzt

Der Schriftzug „Zugang Notaufnahme“ hängt vor einem Gebäude einer Klinik. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Ein Kleinkind ist in Offenbach aus einem Fenster gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Mutter des Kindes zum Zeitpunkt des Sturzes in der Nacht zum Samstag nicht in der Wohnung. Die Beamten gehen nach eigenen Angaben derzeit von einem Unfall aus.

Offenbach - Um 3.20 Uhr in der Nacht seien mehrere Notrufe eingegangen, dass ein Kind aus dem fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gefallen sei. „Als kurz darauf die ersten Streifen vor Ort eintrafen, bestätigten sich die bei uns eingegangenen Meldungen“, teilte ein Sprecher mit. Das Kind sei in ein Offenbacher Krankenhaus gebracht worden. Weitere Angaben machte der Polizeisprecher nicht. dpa