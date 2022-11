Klima-Aktivisten: Hörsaal der Uni Marburg weiter besetzt

Blick in das Atrium der Universitätsbibliothek Marburg. © Carolin Eckenfels/dpa

An der Philipps-Universität Marburg halten 30 Klima-Aktivisten den großen Hörsaal weiterhin besetzt. Wie eine Sprecherin der Universität am Dienstag sagte, werde das Präsidium die seit Montag laufende Aktion voraussichtlich noch bis Mittwoch dulden. Ursprünglich sollten die protestierenden Studenten das Audimax bereits Dienstag wieder verlassen. Laut Universität finden trotz der Besetzung Vorlesungen statt.

Marburg - Dozenten hätten sich zu einem offenen Dialog mit den Protestlern der Kampagne „End Fossil: Occupy!“ entschlossen, sagte die Sprecherin.

Die Demonstranten wollen mit ihrer Aktion auf den Klimawandel aufmerksam machen. Sie fordern unter anderem eine Verkehrswende und die Abkehr von fossilen Energieträgern. Die Bewegung will nach eigener Darstellung bis in den Dezember hinein weltweit Schulen und Unis besetzen. Die Kampagne begann am 24. Oktober an der Universität im südniedersächsischen Göttingen. dpa