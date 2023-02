Klimaaktivisten blockieren Verkehr in Marburg

„Öl sparen statt bohren“ steht auf der Hand einer Demonstrantin der Gruppe „Letzte Generation“. © Paul Zinken/dpa/Symbolbild

Aktivisten der Gruppierung Letzte Generation haben am Donnerstag eine Straße in Marburg blockiert. Drei Personen klebten sich eigenen Angaben zufolge fest, die Straße musste deshalb für rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Insgesamt waren den Angaben zufolge vier Männer und Frauen an der Aktion beteiligt. Die Feuerwehr löste die drei Festgeklebten von der Straße, die am Abend wieder für den Verkehr freigegeben wurde.

Marburg - Die Aktion hat laut Polizei zu einer erheblichen Verkehrsbehinderung in der Marburger Innenstadt geführt.

Von den drei Personen, die sich festgeklebt hätten, wurden die Personalien aufgenommen. Das weitere Vorgehen obliege der Staatsanwaltschaft, sagte der Polizeisprecher. Bei den vier Personen handelt es nach Polizeiangaben um eine 18-Jährige und drei Männer im Alter von 19, 26 und 38 Jahren. Sie lebten alle nicht in Hessen.

Die Protestgruppe Letzte Generation organisiert seit Monaten Aktionen. Ihr Ziel ist, die Politik zu mehr Klimaschutz zu bewegen. dpa