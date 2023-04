Klimaaktivistinnen kämpfen nach Abseilaktion gegen Strafe

Eine Strafgesetzbuch liegt in einem Sitzungssaal. © Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Nach einer Abseilaktion auf der A3 in der Nähe von Hofheim kämpfen zwei jeweils 23 Jahre alte Frauen gegen eine Verurteilung zu sieben Monaten Bewährungsstrafe. Das Landgericht Frankfurt verhandelt heute gegen die Aktivistinnen aus Gießen in der Berufungsinstanz wegen Nötigung. Die Abseilaktion ereignete sich im Oktober 2020 als Protest gegen den Autobahnbau im Dannenröder Forst in Oberhessen.

Frankfurt/Gießen - Die betroffene Autobahn musste infolge der Räumungsmaßnahmen mehrere Stunden voll gesperrt werden, was kilometerlange Staus nach sich zog. Das Amtsgericht Frankfurt sah beide Angeklagte im März vergangenen Jahres deshalb der Nötigung für schuldig und verhängte die Bewährungsstrafen. Die Berufungsstrafkammer hat für den neuen Verhandlungstag vorerst zwei Verhandlungstage terminiert. dpa