Klima-Kleber legen Verkehr lahm – „Wir gehen nicht von selbst weg“

Von: Patryk Kubocz

Klimaaktivsten der „Letzten Generation“ legen am Montagmorgen den Verkehr in Marburg lahm. Die Universitätsstraße ist über mehrere Stunden gesperrt.

Marburg – Am Montagmorgen (13. Februar) protestieren vier Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ auf dem Rudolphsplatz in Marburg. Um 7.30 Uhr kleben sich zwei Aktivsten auf den Asphalt, während sich die anderen beiden neben ihnen setzen, um „die Normalität des Verkehrs“ zu unterbrechen, wie der hr die Aktivsten zitiert.

Klima-Aktivisten haben in Marburg für Verkehrsbehinderungen gesorgt. (Symbolfoto) © Jörg Carstensen/dpa

Kurz nach Beginn der Aktion rückt die Polizei an, um die Situation an der stark befahrenen Straße zu klären. „Die Beamten haben nach dem Eintreffen die Universtätsstraße in Richtung Weidenhäuser Brücke gesperrt“, erklärt der Pressesprecher der Polizeidirektion Lahn-Dill, Guido Rehr auf Anfrage. Um 10.20 Uhr dann die erlösende Meldung für die Teilnehmer des Straßenverkehrs: Die Aktivisten konnten von der Universitätsstraße in Marburg entfernt werden - die Strecke ist wieder freigegeben.

Zwei Klimaaktivisten in Marburg bereits weggetragen – Identitäten von Polizei festgestellt

„Wir gehen nicht von selbst weg. Das muss die Polizei machen“, hatte zuvor einer der Aktivisten dem hr gesagt. So sollte es auch kommen: Die Versammlungsbehörde entschied, den Protest aufzulösen. Zwei der vier Aktivisten, die sich nicht an den Asphalt geklebt hatten, wurden von Beamten weggetragen. Einsatzkräfte, die speziell geschult sind, um Aktivisten zu entfernen, die sich an Oberflächen festkleben, waren laut Rehr ebenfalls am Marburger Rudolphsplatz vor Ort und lösten die beiden anderen von der Fahrbahn.

Die Polizei hatte eine Umleitung eingerichtet, um den Straßenverkehr an dem Protest vorbeizuführen. Die Identitäten der Aktivisten konnten durch die Polizei festgestellt werden. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen des Anfangsverdachts der Nötigung und wegen Verstöße gegen das Versammlungsgesetz, schreibt die Polizei Marburg-Biedenkopf in einer Pressemitteilung.

Auch in Göttingen kam es in der vergangenen Woche zu einer Protestaktion der „Letzten Generation“, bei der die Aktivisten eine Verkehrsbehinderung auslösten.