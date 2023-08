„Heftigere Gewitter“ und „heißere Sommer“: DWD veröffentlicht beunruhigenden 10-Jahres-Trend für Hessen

Wetter und Klima

Wie wird das Klima in Hessen im Jahr 2033 sein? Das prognostiziert der DWD in seiner Klimaprojektion – heftigere Gewitter, mehr Hitzewellen.

Frankfurt/Offenbach – In den nächsten zehn Jahren wird es in Hessen deutlich wärmer, prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Nach seinen Klimaprojektionen werden nicht nur in Hessen, sondern in ganz Deutschland die Durchschnittstemperaturen bis zum Jahr 2033 steigen. Kalte Winter und milde Sommer würden zwar nicht ganz verschwinden, aber seltener werden. Ursache sei der Klimawandel.

„Die Winter werden wärmer, die Sommer heißer“, sagte ein Sprecher des DWD auf Anfrage dieser Redaktion. Besonders vor Hitzewellen, die in den kommenden Jahren häufiger auftreten würden, müsse man sich in Acht nehmen. Um wie viel Grad die Temperaturen konkret steigen werden, kann der DWD allerdings nicht sagen.

+ Unwetter werden in Zukunft heftiger, prognostiziert der DWD. (Symbolbild) © IMAGO / Bernd März

Klimavorhersage des DWD: Klima in Hessen im Jahr 2033

Bemerkenswert ist auch, dass Wetterextreme wie Gewitter in den kommenden Jahren nicht unbedingt an Zahl, wohl aber an Intensität zunehmen würden. „Durch das insgesamt wärmere Klima ist mehr Energie in der Atmosphäre, und diese Energie führt unter anderem zu heftigeren Gewittern“, erklärt der DWD-Sprecher.

Die Klimaprognosen des DWD sind zwar nicht exakt, geben aber einen Ausblick, mit welchen klimatischen Verhältnissen in Hessen in den nächsten zehn Jahren zu rechnen ist. (cas)

