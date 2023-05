Klinikärzte streiken: Zentrale Kundgebung in Frankfurt

"Warnstreik" steht auf einem Transparent. © Paul Zinken/dpa/Symbolbild

Im Tarifstreit um mehr Geld ruft der Marburger Bund Ärztinnen und Ärzte kommunaler Krankenhäuser in Hessen am Dienstag erneut zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Außerdem ist eine zentrale Kundgebung der deutschlandweiten Proteste am Mittag (13.00 Uhr) auf dem Frankfurter Römerberg geplant. Dazu erwartet die Ärztegewerkschaft rund 5000 Teilnehmer.

Frankfurt/Main - Hessenweit seien rund 50 Klinken vom Streik betroffen, kündigte der Marburger Bund Hessen an. Planbare Termine und Untersuchungen seien zum Teil verschoben worden. Um eine medizinische Notfallversorgung der Patienten sicherzustellen, seien den Krankenhäusern zudem Notdienstvereinbarungen angeboten worden. Bestreikt werden unter anderem das Klinikum Darmstadt, die Helios Dr. Horst Schmidt-Kliniken Wiesbaden, das Sana Klinikum Offenbach, das Klinikum Frankfurt-Höchst, die Hochtaunus-Kliniken, das Klinikum Kassel, das Klinikum Fulda sowie das Klinikum Hanau.

Mit dem Streik soll der Druck auf die Arbeitgeber nach bislang vier Verhandlungsrunden ohne Ergebnis erhöht werden. Der Marburger Bund fordert für die rund 55.000 Ärztinnen und Ärzte an den kommunalen Kliniken einen Inflationsausgleich für die Zeit seit der jüngsten Entgelterhöhung im Herbst 2021 sowie eine Gehaltsanhebung um 2,5 Prozent. Am 22. Mai wollen die Ärzte-Vertretung und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) zur fünften Verhandlungsrunde zusammenkommen. dpa