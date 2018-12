Kliniken bieten ideale Bedingungen für Diebe

Frankfurt - Unverschlossene Zimmer, unvorsichtige Patienten und unübersichtliche Besucherströme: Diebe finden in Krankenhäusern oft gute Bedingungen für Beutezüge. Die Polizei bittet Mitarbeiter in Hessens Kliniken, aufmerksam zu sein und verdächtige Beobachtungen zu melden.

Im vergangenen Jahr wurden 1 836 Diebstähle und Diebstahlsversuche in Krankenhäusern in Hessen erfasst, wie das hessische Landeskriminalamt (LKA) auf Nachfrage berichtete. Das waren etwas weniger als in den beiden Vorjahren, in denen 1 958 (2016) beziehungsweise 2 316 (2015) Fälle gemeldet wurden. Davor schwankte die Zahl von Jahr zu Jahr, einen signifikanten Anstieg gab es laut LKA aber nicht.

Allerdings kommen die Diebe relativ häufig davon: Die Aufklärungsquote lag laut LKA 2017 bei 16,3 Prozent. Rund 200 Verdächtige wurden ermittelt. Die Polizei gibt Verhaltenstipps: „Behalten Sie Ihre Station und den Publikumsverkehr im Auge“. Auch in der Frankfurter Uni-Klinik wurden Mitarbeiter und Patienten gewarnt. (dpa)

