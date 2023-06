Knie-OP bei Frankfurts Offensivspieler Alario

Lucas Alario erzielte das 1:0 im Testspiel gegen Greuther Fürth. © Tom Weller/dpa

Lucas Alario wird Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt in der Vorbereitung auf die neue Saison vorerst nicht zur Verfügung stehen. Der 30 Jahre alte Offensivspieler unterzieht sich in seiner Heimat Argentinien einem arthroskopischen Eingriff im rechten Knie, wie der hessische Club am Mittwoch mitteilte. Alario plagten in den vergangenen Monaten immer wieder Kniebeschwerden.

Frankfurt/Main - Im Laufe der Vorbereitung soll er aber wieder zur Mannschaft stoßen können. dpa