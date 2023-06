Software-Roboter im Dieburger Kreishaus

Von: Ralf Enders

Der digitale Wandel bringt für Berufstätige grundlegende Veränderungen. Experten gehen zwar nicht davon aus, dass Roboter den Menschen ersetzen und ihn arbeitslos machen, aber bestehende Jobs dürften sich teils radikal wandeln. Wie in der Wohngeldstelle im Dieburger Kreishaus, wo Software-Roboter künftig das Verhalten menschlicher Nutzer nachahmen und einige Arbeiten übernehmen. Symbo © dpa

Die Digitalisierung verändert die Gesellschaft rasant. Eine Binse. Wie der Wandel konkret aussieht, lässt sich nun beim Landkreis Darmstadt-Dieburg beobachten. Ein Trio aus Software-Robotern „unterstützt“, so der offizielle Sprachgebrauch, die Wohngeldstelle des Kreises.

Darmstadt-Dieburg – Wobei Roboter freilich nicht wörtlich zu nehmen ist; über die Flure der Wohngeldstelle im Dieburger Kreishaus watschelt kein putziger kleiner Kerl mit Greifarmen und Sensoren. Es handelt sich vielmehr um eine Software zur automatischen Abwicklung routinemäßiger Arbeiten, die normalerweise Fachkräfte erledigen. Der Unterschied zu herkömmlicher Software: Sie ahmt das Verhalten von Menschen nach. „Robotic Process Automation“ (RPA, auf Deutsch: Robotergestützte Prozessautomatisierung) heißt der Terminus, unter dem Software-Roboter manuelle, sich wiederholende, zeitintensive oder fehleranfällige Tätigkeiten zunächst erlernen und dann ausführen. Darmstadt-Dieburg nimmt damit eine Vorreiterrolle unter hessischen Verwaltungen ein, wie die Pressestelle mitteilt.

Was machen die Software-Roboter? Roboter 1 versteht, welches Antragsdokument vorliegt, kann selbst handschriftliche Stammdaten auslesen und legt den Fall im Fachsystem an. Außerdem prüft er, ob die IBAN korrekt ist und ob die Person auch wirklich im Landkreis wohnt und bereits als Wohngeldempfänger bekannt ist. Dann informiert er die „echten“ Kollegen, dass es etwas zu bearbeiten gibt.

Roboter 2 überträgt den fertigen Bescheid in das Corporate Design (visuelle Gestaltung) des Landkreises und übernimmt den elektronischen Postversand an die Einwohner. Dabei berücksichtigt er auch etwaige Betreuungspersonen und legt den Vorgang in der elektronischen Akte ab.

Roboter 3 recherchiert einmal im Monat vollautomatisch im System, bei welchen Bürgern Bewilligungszeiträume auslaufen und erinnert sie daran, Folgeanträge zu stellen. Das komme gut an, da es helfe, Zahlungslücken und aufwendige Korrekturen zu vermeiden.

Zeitdruck und Fachkräftemangel haben die Einführung zumindest beschleunigt. Mit der Wohngeldreform zum 1. Januar 2023 habe sich nämlich die Zahl der wohngeldberechtigten Personen im Landkreis verdreifacht. „Ein deutlicher Stellenaufwuchs wäre nötig gewesen, um diese Menge operativ abzuwickeln – ohne nennenswerte Vorlaufzeit und bei einem leeren Arbeitsmarkt“, heißt es aus dem Kreishaus. Um die erwartete Antragsflut dennoch zu bewältigen, seien „erstmals und in kürzester Zeit“ drei Software-Roboter entwickelt und eingesetzt worden.

„Auch auf dem freien Markt ist diese Technologie State of the Art“, also neuester Stand, sagt Julius Wörner, der Leiter der IT-Steuerung im Landkreis. „In nur fünf Monaten haben wir drei virtuelle Helfer entwickelt, die im Grunde imitieren, wie Menschen mit dem Computer arbeiten und aktiv werden, sobald ein Antrag eingeht.“

Vorreiter Darmstadt-Dieburg Eine „Vorreiterrolle unter hessischen Verwaltungen“ habe man mit der Software zur Unterstützung der Wohngeldstelle, meint der Landkreis Darmstadt-Dieburg. In der Tat: „Nach unserem Kenntnisstand wird die Software bisher in keinem weiteren hessischen Landkreis genutzt“, sagt Referatsleiter Tim Ruder vom Hessischen Landkreistag in Wiesbaden auf Anfrage. Pressesprecherin Ursula Luh bestätigt dies für den Kreis Offenbach, der Einsatz von Software-Robotern sei derzeit auch nicht geplant. Dem Hessischen Städte- und Gemeindebund in Mühlheim liegen ebenfalls keine Informationen zur Nutzung durch Mitglieder vor.

Auf der Hausmesse der ekom21, des größten kommunalen IT-Dienstleistungsunternehmens in Hessen, am Mittwoch in Hanau, wird die Nutzung von Software-Robotern aber ein Thema sein.

Die Roboter brächten Entlastung für die Mitarbeiter der Wohngeldstelle: „Sie arbeiten schneller und fehlerfreier als ein Mensch und übernehmen manche Schritte komplett“, so die Pressestelle. Somit seien sie prädestiniert für datenbasierte, klar strukturierte und sich wiederholende Tätigkeiten mit hohen Volumina. „Gute Digitalisierung bedeutet auch immer Automatisierung. Die Technologie ist jetzt an Bord und hat das Potenzial, das Haus auch in anderen Bereichen nach vorne zu bringen“, sagt Wörner. „Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt prüfen wir bereits mögliche Anwendungsfelder für weitere Roboter.“

Um ihre Arbeitsplätze müssten sich die Beschäftigten keine Sorgen machen, sagt die Jugend- und Sozialdezernentin Christel Sprößler (SPD). Im Gegenteil: „Wenn wir Routine-Vorgänge automatisieren, werten wir damit die Arbeit unserer Teams auf, denn sie haben mehr Zeit für die Menschen im Landkreis. Das hilft uns auch, als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben – sowohl für die Menschen, die bei uns arbeiten, als auch für die, die wir für uns gewinnen wollen.“

Im Vergleich zu den Kosten menschlicher Arbeitszeit amortisiere sich das 85 000 Euro teure Pilotprojekt „in kürzester Zeit“. Und: Weil die Plattform geschaffen sei, fielen für neue Roboter nur Entwicklungskosten an; künftige Automatisierungsprojekte würden daher ein noch besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis haben.

Angemerkt: Mehr Chancen als Risiken Von Ralf Enders Man mag es begrüßen oder bedauern, aber keine Computermaus beißt einen Faden daran ab, dass die Automatisierung von Prozessen die Arbeitswelt drastisch verändert. Nicht nur in der Produktion, sondern auch in Büros und Verwaltungen wie jetzt in der Darmstadt-Dieburger Wohngeldstelle. Der erste Reflex – Skepsis oder gar Angst um den Arbeitsplatz – ist falsch, zumindest führt er nicht weiter. Vielmehr werden die Mitarbeiter von monotonen Aufgaben befreit und haben mehr Luft für Kreatives und Anspruchsvolles.

Wichtig bei allem, was kommt: Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Nur mit Transparenz und Kommunikation können Arbeitgeber ihre Mitarbeiter mitnehmen und aus der Reise ins Ungewisse einen Aufbruch zu neuen Ufern machen.

„Mensch gegen Maschine“ – die Redensart wurde wohl geboren, als sich der US-amerikanische Eisenbahnarbeiter John Henry um 1870 einem Wettstreit gegen einen neuartigen, dampfbetriebenen Hammer stellte. Der Legende nach siegte Henry, fiel aber vor Erschöpfung tot um. Glücklicherweise heißt das Motto heute „Mensch und Maschine“.