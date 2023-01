Komiker Johann König: Beziehung nur bei geteiltem Humor

Komiker Johann König kommt zu einer Filmpremiere. © Horst Galuschka/dpa/Archivbild

Humor spielt für den Komiker Johann König auch im Liebesleben eine zentrale Rolle: „Ich könnte niemals mit einer Frau zusammen sein, die nicht meinen Humor hat“, sagte der 50-Jährige dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel bei Frankfurt. „Sonst würden wir den ganzen Wahnsinn nicht aushalten“, sagte König. Humor sei für ihn der Kitt, der alles zusammenhalte.

Bad Vilbel - Das solle auch in Zukunft so bleiben: „Ich will auf keinen Fall meine Frau verlassen, um mit 70 Jahren mit einer Jüngeren noch mal Vater zu werden“, sagte König. dpa