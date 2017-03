Kommentar zu: Hessens Grundschulen in Not

Zu wenig Lehrer, zu große Klassen, zu wenig Gehalt, zu viele Probleme mit Kindern und Eltern: An Hessens Grundschulen ist die Empörung in diesen Tagen riesig (wir berichteten). Von Peter Schulte-Holtey

Mehr als 100 Grundschulleiter aus Frankfurt und Darmstadt haben bereits Brandbriefe an Kultusminister Alexander Lorz geschrieben. Zuletzt kam ein Schreiben von Wiesbadener Lehrern hinzu. Von vielen Lehrern ist es zu hören: Der Ton an den Schulen wird rauer, Konflikte eskalieren häufiger, werden schneller und mit härteren Mitteln ausgetragen, Autoritäten werden nicht mehr anerkannt.

Dabei erstaunt, wie wenig vom Kultusministerium in Wiesbaden in dieser Extrem-Situation zu hören ist. Denn überraschend kommt die Entwicklung ja nicht. Schon vor Monaten stellte Stefan Wesselmann, Vorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) Hessen, fest: „Gewalt an Schulen spielt sich keineswegs nur zwischen Schülerinnen und Schülern ab. Psychische und physische Gewalt gegen Lehrkräfte ist heute Alltag an vielen Schulen – und zwar von Seiten der Kinder und Jugendlichen als auch von den Eltern.“ Der Lehrerverband hatte im November 2016 in einer Untersuchung auf die Miesere aufmerksam gemacht. 55 Prozent der befragten Lehrkräfte nannten Fälle aus den vergangenen fünf Jahren, in denen Lehrer beschimpft, bedroht, beleidigt, gemobbt oder belästigt wurden. Selbst betroffen von psychischer Gewalt war ein Viertel der Befragten.

Die aktuellen Brandbriefe verstärken diesen Eindruck. Sie sind eindeutige Signale und Hilferufe. Es geht bei der Verärgerung und Verunsicherung vieler Lehrer eben längst nicht mehr allein um die Finanzierung von noch mehr Pädagogen. Es geht darum, dass Grundschulen in ihrer heutigen Gestalt an Grenzen stoßen. Grenzen des noch Leistbaren.

Vieles muss sich ändern. In Inklusionsklassen arbeiten schon heute im Idealfall Regelschullehrer und Sonderpädagogen, häufig unterstützt von pädagogisch-angelernten Helfern, zusammen. Doch damit ist die Liste der Professionen nicht erschöpft, die zu einer Schule gehören, die den künftigen Herausforderungen erfolgreich begegnen kann. Eine solche Schule braucht Sozialarbeiter, Psychologen, Therapeuten, Gesundheitserzieher und Integrationsexperten. Schule wird in Zukunft nur gelingen, wenn sie sich mehr öffnet.