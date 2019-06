Konzert-Absage auf Hessentag wegen Unwetter

Bad Hersfeld/Darmstadt – Ein Unwetter über Hessen hat am Freitagabend die Feuerwehren auf Trab gehalten. Auf dem Hessentag in Bad Hersfeld musste wegen des Gewitters ein Konzert abgebrochen werden. Das teilten die Organisatoren über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Auch andere Veranstaltungen auf dem Festgelände wurden abgesagt. In Darmstadt sorgte der Starkregen für eine überflutete Straße, außerdem behinderten nach Angaben der Polizei Südhessen zahlreiche umgestürzte Bäume und heruntergefallene Äste den Straßenverkehr. In Nauheim (Kreis Groß-Gerau) musste die Feuerwehr ein Baugerüst sichern, das umzustürzen drohte. Auch in Mittelhessen blockierten umgestürzte Bäume einige Straßen. Die Polizei berichtete außerdem von einigen beschädigten Fahrzeugen. nb.