Konzert im Kloster: Auftakt des Rheingau Musik Festivals

Mit einem ausverkauften Konzert im Kloster Eberbach bei Eltville im Rheingau hat am Samstagabend das Rheingau Musik Festival (RMF) begonnen. Vor rund 1100 Zuhörern in der mittelalterlichen Basilika stand zunächst eine Festrede von Altbundespräsident Joachim Gauck auf dem Programm. Der ebenfalls erwartete hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hatte zuvor erklärt:

Eltville - „Mit dem Motto „Ein Sommer voller Musik“ wird Musikfreunden auch in diesem Jahr wieder Hörgenuss auf Weltklasseniveau geboten.“

Auf dem Programm beim Auftakt standen die Ouvertüre „Le carnaval romain“ von Hector Berlioz und Édouard Lalos „Symphonie espagnole“ unter anderem mit dem hr-Sinfonieorchester und dem MDR-Rundfunkchor.

Insgesamt erklingen laut Planung 164 Konzerte bis zum 2. September an 28 Spielstätten im Rheingau sowie in Wiesbaden, Mainz und Rheinhessen. Mehr als 105.000 Eintrittskarten sind dem RMF zufolge bereits verkauft - insgesamt gibt es über 140.000. Erwartet werden unter anderem Stargeiger Daniel Hope, Cellistin Sol Gabetta und Jazz-Allrounder Götz Alsmann.

Mit einem Etat von rund acht Millionen Euro und nur 25.000 Euro Förderung mit Steuergeld nennt sich das RMF „das größte privat finanzierte Festival Europas“ - dank Sponsoren und Kartenerlösen. Über die Bühne geht der 1988 erstmals organisierte Konzertreigen in diesem Jahr zum Beispiel auch in den Rheingau-Schlössern Johannisberg und Vollrads sowie im neuen Casals Forum in Kronberg im Taunus, im Kurhaus und Kurpark in Wiesbaden sowie in der Mainzer Rheingoldhalle. dpa