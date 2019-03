Die Polizei sucht mit Foto nach dieser Frau. Das wird ihr vorgeworfen.

Korbach - Die gesuchte Frau hat am Freitag, den 27. Juli 2018, gegen 11 Uhr in Korbach bei einer Bank versucht, Bargeld in fünfstelliger Höhe abzuheben.

Gesuchte Frau: Ausweis war gefälscht

Sie legte einer Mitarbeiterin der Bank einen Ausweis vor. Diese prüfte die vorgelegten Unterlagen der vermeintlichen Kundin. Noch während der Prüfung verließ die Täterin die Räumlichkeiten der Bank, ohne dass sie Geld ausbezahlt bekommen hatte. Die Bank erstattete Anzeige bei der Polizei Korbach, die bei einer Urkundenprüfung feststellten konnte, dass der vorgelegte und bei der Bank zurück gebliebene Personalausweis gefälscht war.

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Nachdem die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der Täterin führten, fahnden die Kriminalpolizei Korbach und die Staatsanwaltschaft Kassel nun in der Öffentlichkeit mit einem Bild der Überwachungskamera aus der Bank.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben: etwa 1,70 Meter groß, ca. 30 bis 35 Jahre, auffallend hellrote Haare, sprach akzentfreies deutsch.

(smr)