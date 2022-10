Korruptionsprozess gegen Frankfurter OB Feldmann geht weiter

Peter Feldmann (SPD), Oberbürgermeister von Frankfurt am Main, hat zu Prozessbeginn im Gerichtssaal des Landgerichts Platz genommen. © Arne Dedert/dpa/POOL/dpa/Archivbild

Im Prozess gegen den Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) wegen Korruptionsverdachts will sich an diesem Donnerstag die Verteidigung äußern. Man werde zur Anklage ausführlich Stellung nehmen, hatte der Verteidiger des 64-Jährigen angekündigt. Die Staatsanwaltschaft wirft Feldmann vor, von der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Spendengelder und andere Vorteile angenommen zu haben.

Frankfurt/Main - Im Gegenzug habe er die Interessen des Sozialverbands wohlwollend berücksichtigen wollen.

Als Zeugin geladen ist für diesen Donnerstag eine zentrale Awo-Führungsperson, die Feldmann per SMS zu gegenseitiger Unterstützung aufgerufen haben soll. Feldmann weist die Vorwürfe bisher zurück. Gegen den OB läuft zusätzlich noch bis 6. November ein Abwahlverfahren.

Das Verfahren gegen den SPD-Politiker, der seit zehn Jahren Stadtoberhaupt von Frankfurt ist, steht in Verbindung mit dem Awo-Skandal um Betrugsvorwürfe in Millionenhöhe gegen ehemalige Führungsfunktionäre des Verbands in Frankfurt und Wiesbaden. Feldmanns damalige Lebensgefährtin soll zu einem deutlich überhöhten Gehalt den Leitungsposten einer Awo-Kita erhalten haben, obwohl sie über keine Führungserfahrung verfügte. Zudem geht es um die Einwerbung von Spenden für Feldmanns Wiederwahl durch die Awo. dpa