Kother trifft für Waldhof: SV Wehen unterliegt in Mannheim

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Der SV Wehen Wiesbaden hat sich am neunten Spieltag der 3. Fußball-Liga der Heimstärke des SV Waldhof Mannheim beugen müssen. Das Team von Trainer Christian Neidhart feierte am Samstag beim 1:0 (0:0) im fünften Saisonspiel im Carl-Benz-Stadion den fünften Sieg und zog in der oberen Tabellenhälfte dadurch an den Hessen vorbei. Nach einer chancenarmen ersten Hälfte erzielte Offensivmann Dominik Kother in der 64.

Mannheim - Minute den entscheidenden Treffer für die Mannheimer. Die Wiesbadener bemühten sich in der Schlussphase um den Ausgleich, hatten aber keine zündenden Ideen. dpa