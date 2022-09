Kraftstoffdiebstahl in den Jahren wird tendenziell seltener

Ein Mann tankt seinen Wagen an einer Tankstelle. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Die Zahlen beim Kraftstoffdiebstahl aus Autos, Lastwagen und Baufahrzeugen sind in Hessen in den Jahren 2017 bis 2021 tendenziell rückläufig gewesen. Das geht aus Zahlen des Innenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Landtagsfraktion in Wiesbaden hervor. Während 2017 noch 465 Diebstähle beispielsweise von Diesel oder Benzin aus Fahrzeugen aktenkundig wurden, waren es 2021 nur noch 255 Fälle.

Wiesbaden - Von den 2017er Fällen wurden 48 aufgeklärt, bei den Diebstählen im Jahr 2021 ermittelten die Beamten in 16 Fällen die Täter, teilte das Ministerium mit.

Im vergangenen Jahr hat die Polizei in Hessen den Angaben zufolge außerdem 4298 Mal Tankbetrug registriert - also wenn Täter an der Tankstelle die Zeche prellen. Davon seien 2233 Fälle aufgeklärt worden. dpa