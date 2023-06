Krankenhausgesellschaft: Gesundheitsversorgung in Gefahr

Teilen

Ein Schild weist auf die Notaufnahme eines Krankenhauses hin. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Zum bundesweiten Aktionstag „Alarmstufe Rot“ will die Hessische Krankenhausgesellschaft heute in Wiesbaden (10.00 Uhr) über die aktuelle wirtschaftliche Lage in den Kliniken informieren. Thema wird auch die angekündigte Krankenhausreform des Bundesgesundheitsministeriums. „Die strukturelle Unterfinanzierung und die Folgen der Inflation bedrohen die Versorgungslandschaft in Deutschland wie nie zuvor seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs“, warnte die Krankenhausgesellschaft.

Wiesbaden - Von der Bundesregierung werde sehenden Auges eine „Pleitewelle deutscher Krankenhäuser“ hingenommen. „Ohne eine flächendeckende Gesundheitsversorgung sehen wir die innere Sicherheit gefährdet“, warnte der Geschäftsführende Direktor der Hessischen Krankenhausgesellschaft, Steffen Gramminger. dpa