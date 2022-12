Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus – eine Person verletzt

Von: Caspar Felix Hoffmann

Teilen

In Lampertheim (Kreis Bergstraße) brennt am Freitagabend (2. Dezember) eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aus. Eine Bewohnerin atmet Rauchgas ein.

Lampertheim – Beim Brand eines Wohnhauses am Freitagabend (2. Dezember) in der Wilhelmstraße in Lampertheim (Kreis Bergstraße) ist die alleine im Haus lebende Bewohnerin leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Samstag (3. Dezember) mit. Sie habe demnach nach Feststellung des Feuers ihre Wohnung noch selbstständig verlassen können, aber zwischenzeitlich Rauchgas eingeatmet. Sie sei daher vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gekommen.

In Lampertheim (Kreis Bergstraße) brennt am Freitagabend (2. Dezember) eine Wohnung. © 5vision.media

Brand in Lampertheim: Wohnung ausgebrannt – Schadenshöhe noch unklar

Gegen 21.35 Uhr alarmierten der Polizei zufolge mehrere Zeugen die Feuerwehr. Der Brand habe drei Zimmer der ersten Etage des Wohnhauses zerstört. Zur Brandursache könnten derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Schadenshöhe sei aktuell noch unklar. In der Nacht seien Feuerwehr und THW vor Ort gewesen, um die Statik des Hauses zu bewerten. (cas)

Im Bürgerhaus in Weiterstadt bricht erst kürzlich ein Brand aus. Die Feuerwehr rettet eine Hochzeitsgemeinde vor den Flammen. Es ist bereits der zweite Einsatz im Bürgerhaus in dieser Nacht.