Mädchen (15) aus Kreis Gießen verschwindet von Zuhause - Spuren führen nach Wetzlar und Frankfurt

Von: Niklas Hecht

In Buseck (Kreis Gießen) verschwindet eine 15-jährige Teenagerin. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Buseck - Der 11.11. gilt gemeinhin als fröhlicher Tag. Nicht so für die Angehörigen der 15-jährigen Celina aus Großen-Buseck. Seit Freitag (11. November) wird die Teenagerin aus dem Kreis Gießen vermisst. Gegen 6.30 Uhr habe sie an diesem Tag laut der Polizeidienststelle Gießen das elterliche Haus verlassen. Seitdem sei über ihren Aufenthaltsort nichts mehr bekannt.

Deshalb bitten die Ermittler bei der Suche nach Celina nun um die Mithilfe der Bevölkerung. Sie fragt: Wer hat Celina nach dem 11. November gesehen? Folge Angaben macht die Polizei zum Aussehen der 15-Jährigen:

Celina ist 178 cm groß und von kräftiger Statur.

Sie hat schulterlange, dunkelblonde Haare.

Sie trug am Tag ihres Verschwindens eine Jogginghose, weiße Turnschuhe der Marke Nike, eine grau-blaue Steppjacke und führte eine schwarze Umhängetasche mit.

Außerdem wirkt Celina auf Außenstehende deutlich älter, als sie ist.

Die 15-jährige Celina wird seit dem 11.11. vermisst. © Polizei Gießen

15-jähriges Mädchen aus Buseck (Kreis Gießen) vermisst: Womöglich im Raum Wetzlar oder Frankfurt

Die Polizei schließt nach eigenen Angaben nicht aus, dass sich Celina im Raum Wetzlar oder Frankfurt am Main aufhält. Wer Angaben zum Verschwinden oder zum aktuellen Aufenthaltsort der 15-Jährigen machen kann, den bitten die Ermittler, sich unter der Rufnummer (0641) 7006-6555 an die Kriminalpolizei Gießen oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden. (nhe)

