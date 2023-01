Großer Polizeieinsatz im Kreis Gießen - Offene Fragen nach Schuss in Wohnung

Von: Florian Dörr

Ein Schuss löst am Freitagmorgen einen großen Polizeieinsatz in Lollar (Kreis Gießen) aus. Noch gibt der Fall Rätsel auf.

Lollar - Großer Polizeieinsatz am Freitagmorgen (20. Januar) in Lollar (Kreis Gießen): In den frühen Morgenstunden hatte eine Zeugin die Beamten gerufen, nachdem sie einen Schuss aus einer Wohnung an der Marburger Straße gehört hatte. Ein Großaufgebot der Polizei rückte an, darunter auch zivile Kräfte und Spezialeinheiten. Hintergrund: Es musste nach einem Hinweis vermutet werden, dass der Bewohner im Besitz scharfer Waffen war.

Auf Nachfrage erklärt die Polizei in Gießen: Tatsächlich war mindestens ein Schuss in besagter Wohnung in Lollar abgegeben worden. Letztlich konnte gegen 10 Uhr ein 37-Jähriger widerstandslos festgenommen werden. Der Fall gibt jedoch noch Rätsel auf: Während des Zugriffs war der Lollarer nicht allein am Tatort, wer an seiner Seite war, das wollten die Ermittler zunächst nicht verraten. Verletzt wurde niemand.

Lollar (Kreis Gießen): Polizeieinsatz und Festnahme in Marburger Straße nach Schuss

Ein 37-Jährige wurde in Lollar (Kreis Gießen) festgenommen. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Auch über die Motivation des Schützen gibt es keine offiziellen Aussagen: „Dazu können und möchten wir uns aktuell noch nicht äußern“, erklärt eine Polizeisprecherin. Der 37-Jährige muss noch vernommen werden. Sicher ist: In der Wohnung in Lollar fanden die Einsatzkräfte der Polizei „zahlreiche“ scharfe Schuss- sowie Stichwaffen. Ob der Bewohner entsprechende Berechtigungen besitzt, auch das ist aktuell noch Teil der Ermittlungen. (fd)

