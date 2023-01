Unpassierbare Straßen: Landesamt sieht Hochwassergefahr noch nicht gebannt

Von: Niklas Kirk

Im Kreis Gießen könnte am Sonntag die höchste Hochwassermeldestufe erreicht werden. In einzelnen Flüssen waren die Stände bereits zurückgegangen.

Wiesbaden/Heuchelheim – Im Kreis Gießen und weiteren Teilen Hessens könnte durch neue Regenfälle am Sonntag (15. Januar) die höchste Hochwassermeldestufe erreicht werden. An den Pegeln Marburg und Gießen-Klärwerk sei Stufe 3 möglich, erklärte eine Sprecherin des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Samstag (14. Januar): „Durch den Dauerregen und die Durchfeuchtung der Böden könnte diese zweite Hochwasserwelle insgesamt höher ausfallen als die erste.“ Ab der Meldestufe 3 werden Ortschaften vom Hochwasser eingeschlossen, Straßen sind unpassierbar.

Bei Heuchelheim im Landkreis Gießen steht eine Landstraße unter Wasser. © dpa

Am Freitag (13. Januar) hatten Regenfälle in Hessen die ersten Bäche und Flüsse über die Ufer treten lassen. Doch die Lage stabilisierte sich. Das Landesamt erklärte, dass sich zunächst eine leichte Entspannung abzeichne. Im Lahn- und Fuldagebiet verlagerten sich die Hochwasserwellen in die Mittel- und Unterläufe. An 13 Pegeln wurde Meldestufen überschritten, davon fünfmal die Meldestufe 2. 119 Punkte waren ohne Überschreitung. „Im Laufe des heutigen Tages setzt jedoch – vor allem in Vogelsberg, Rhön und Spessart – wieder teils kräftiger und langanhaltender Regen ein“, erklärte die Sprecherin. Dies habe erneut steigende Wasserstände zur Folge - vor allem im Gebiet der Lahn.

Hochwasser im Kreis Gießen: Einsatzkräfte retten Autofahrer in überschwemmter Straße

Am Samstag (14. Januar) gab es dort weiter Überschwemmungen. In Heuchelheim im Kreis Gießen retteten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr zwei Autofahrer mit ihren Fahrzeugen von einer überschwemmten Straße. Der Bereich in der Gemeinde Heuchelheim sei eindeutig gesperrt gewesen, sagte ein Sprecher der Einsatzkräfte. Trotzdem seien die Fahrer in den Bereich eingefahren und dann mit den Fahrzeugen liegen geblieben. Die Retter seien daraufhin mit einem Unimog angerückt und hätten die Fahrzeuge aus dem Wasser gezogen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Der Deutsche Wetterdienst sagte für Hessen zunächst weiter Regen voraus. Vor allem in Mittelgebirgen sei dieser teils kräftig und länger anhaltend. Am Sonntag (15. Januar) werde es trüb mit Regen, im Bergland sollte es auch Schneeregen oder Schnee geben. Zudem seien starke bis stürmische Böen möglich. (dpa/nki)

Unterdessen gelang Rettungskräften im Kreis Geißen bereits am Freitag (14. Januar) die Rettung eines Hundes vor dem Hochwasser.