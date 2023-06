Tödlicher Verkehrsunfall: Radfahrer überlebt Zusammenprall mit Lkw nicht

Von: Caspar Felix Hoffmann

Ein Radfahrer (79) und eine Lkw-Fahrerin (29) prallen im Landkreis Gießen zusammen. Der Mann wird ins Krankenhaus geflogen – und verstirbt dort.

Laubach – Ein Radfahrer und eine Lkw-Fahrerin sind am Dienstagnachmittag (6. Juni) auf der Bundesstraße 276 zwischen Laubach und Laubach-Freienseen im Landkreis Gießen zusammengeprallt. Der 79-jährige Radfahrer habe dabei schwerste Verletzungen erlitten und sei am Mittwochmorgen (7. Juni) im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei mit.

Die 29-jährige Lkw-Fahrerin sei gegen 14.45 Uhr von Laubach-Freienseen in Richtung Laubach gefahren und nach links in Richtung Schotten abgebogen. Dabei habe sie den aus Richtung Schotten kommenden 79-jährigen Radfahrer übersehen, ihm die Vorfahrt genommen und sei mit ihm zusammengeprallt. Der in Schotten wohnende Radfahrer habe schwere Kopfverletzungen erlitten. Der Mann soll ohne Fahrradhelm unterwegs gewesen sein. Durch den Zusammenstoß sei der Mann mit dem Kopf gegen die Front des Führerhauses geprallt und auf die Straße geschleudert worden.

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Ein Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens hätten die Erstversorgung übernommen – ein Rettungshubschrauber habe den Schwerstverletzen schließlich in ein Krankenhaus geflogen. Dort sei der 79-Jährige inzwischen seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Lkw-Fahrerin aus dem Rhein-Sieg-Kreis habe einen Schock erlitten und sei ebenfalls ins Krankenhaus gekommen. Die Fahrerin des Muldenkippers habe Erde von der Baustelle der Autobahn 49 geladen gehabt und diese in den Steinbruch nach Gonterskirchen bringen wollen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sei ein Unfallsachverständiger mit der Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs beauftragt worden. Während der Bergungsarbeiten und der Untersuchungen des Sachverständigen habe die Unfallstelle voll gesperrt werden müssen. (cas)