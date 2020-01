Als sein Fahrzeug in Flammen aufgeht, kann sich der Fahrer gerade noch retten

Auf der A5 gerät ein Fahrzeug in Flammen. Der Fahrer kann sich gerade noch retten. Grund ist wohl ein technischer Defekt.

Fahrer bemerkt zuerst nur technisches Problem

Fahrzeug beginnt während der Fahrt auf der A5 zu brennen

zu brennen Feuerwehr Kirchheim kann das bereits ausgebrannte Auto nur noch löschen

Am Samstagmittag, 25.01.2020, brannte in der Abfahrt der A5 zur Rastanlage Rimberg gegen 14 Uhr ein PKW Citroen vermutlich nach einem technischen Defekt völlig aus. Der Fahrer bemerkte am Fahrzeug ein technisches Problem und wollte auf die Rastanlage Rimberg auffahren, als das Fahrzeug bereits zu brennen begann.

Dem Fahrer gelang es gerade noch, persönliche Gepäckstücke aus dem Fahrzeug zu bergen, bevor der Berlingo in ganzer Ausdehnung zu brennen begann. Die aus Kirchheim alarmierte Feuerwehr konnte nur noch das ausgebrannte Fahrzeug ablöschen und ausgelaufene Betriebsstoffe mit Ölbindemittel abbinden.

+ A5: Im Kreis Hersfeld-Rotenberg brennt ein Auto aus. Der Fahrer kann sich gerade noch retten. © TVnews-Hessen

A5 Auf- und Abfahrt in Fahrtrichtung Kirchheim voll gesperrt

Während der Lösch- und Bergungsarbeiten mussten die Auf- und Abfahrt der A5 in Fahrtrichtung Kirchheim voll gesperrt werden. Der Fahrer wurde bei dem Fahrzeugbrand nicht verletzt. Aufgrund des geringen Verkehrs kam es zu keinen Behinderungen. Über die Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden, am Berlingo entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

