Krisengipfel der Eintracht-Bosse - Fischer moderiert

Aufsichtsratsvorsitzender Philip Holzer (2.v.l) und Vorstandssprecher Axel Hellmann (M) sitzen auf der Tribüne. © Arne Dedert/dpa

Im Streit der Vereinsbosse kommt es bei Eintracht Frankfurt an diesem Mittwoch zu einem Krisengipfel. Vorstandssprecher Axel Hellmann und Aufsichtsratsboss Philip Holzer kommen am Mittwochabend nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur zusammen, um über die Differenzen und die vergangenen Wochen zu sprechen. Vereinspräsident Peter Fischer, der die Streitigkeiten bereits in den vergangenen Wochen kritisierte, soll in dem Gespräch als Moderator fungieren.

Frankfurt/Main - „Differenzen und unterschiedliche Meinungen gehören dazu, sollten aber nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Eine spaltende Kommunikation ist schädlich“, hatte Fischer jüngst mitgeteilt. Hellmann (51) und Holzer (57) befinden sich in einem Clinch, es geht unter anderem um die künftige Ausrichtung des Europa-League-Siegers.

Bereits am 15. März war es zwischen den beiden Funktionären zu einem Gespräch gekommen, damals unter vier Augen. Holzer hatte damals seinen Rückzug angeboten, falls Hellmann „dadurch dazu bewegt werden kann, seinen Vertrag bei der Eintracht bis 2027 zu erfüllen“, wie es in einem von mehreren Medien veröffentlichten Schreiben hieß. Bei Hellmann, der derzeit interimsmäßig die Deutsche Fußball Liga (DFL) leitet, wird mit einem fixen Wechsel zum Liga-Gremium in Verbindung gebracht. dpa