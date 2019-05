Opel-Zoo: Süßer Nachwuchs bei den Rothschildgiraffen

Im Opel-Zoo gibt es Nachwuchs bei den Rothschildgiraffen. Das Jungtier wurde am 1. Mai 2019 geboren.

Kronberg - Frohe Neuigkeiten aus dem Opel-Zoo in Kronberg: Während des Radklassikers Eschborn Frankfurt am 1. Mai wurde ein Jungtier bei den Rothschildgiraffen geboren.

Rothschildgiraffen: Jungtier ist männlich

Gegen 11 Uhr war der Geburtsvorgang in vollem Gange. Mutter „Maud“ bringt in ihrem mit Stroh ausgelegtem Stall schließlich ohne Komplikationen um 13 Uhr ihr sechstes Kalb zur Welt: En männliches Tier, ca. 1,80 Meter groß, gesund und sehr kräftig.

„Es trinkt gut und entwickelt sich dementsprechend auch gut“, so der Zoodirektor Dr. Thomas Kauffels, der am 1. Mai Dienst hatte. Er ergänzt, dass eine Giraffenkuh in der Regel keinerlei menschliche Hilfe bei der Geburt benötige, so war es auch bei „Madiba“, wie das Jungtier getauft wurde.

Die im Opel-Zoo gehaltenen Rothschild-Giraffen leben normalerweise im Freiland südlich der Sahara und sind eine stark bedrohte Unterart der Giraffen. Es gibt schätzungsweise nur noch weniger als 1.100 Tiere. Und so hofft man, dass „Madiba“ zukünftig zur Erhaltung seiner Unterart betragen wird. Zunächst einmal muss er aber überhaupt erwachsen werden. Die ersten Tage hat er mit seiner Mutter im Stall zugebracht und ist jetzt mit ihr im Giraffenhaus zu sehen.

(red)

