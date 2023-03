Kühles Wochenende und örtlich Glättegefahr in Hessen

Eine aufreißende Wolkendecke zieht über eine Wiese hinweg. © Thomas Frey/dpa/Symbolbild

Das Wochenende zeigt sich wettermäßig in Hessen von seiner kühlen Seite. Örtlich müssen die Hessen am Sonntag mit glatten Straßen rechnen. Bis in tiefere Lagen sind nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Schneeregen oder Schneeschauer möglich. Die kommenden Nächte werden zudem frostig. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus fünf Grad Celsius im Bergland, in tieferen Lagen liegen sie um den Gefrierpunkt.

Offenbach - Wie der DWD am Samstag mitteilte, erreichen die Höchstwerte am Sonntag bei starker Bewölkung tagsüber vier bis sieben Grad, im Bergland bis zu zwei Grad.

Zu Beginn der neuen Woche zeichnet sich kein Wetterwechsel ab. Es bleibt stark bewölkt mit Regen oder sogar Schneeschauern. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen drei und sechs Grad. dpa