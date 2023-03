Kühlmittel in Schulmensa ausgetreten: 25 Leichtverletzte

Nach dem Austritt von Kühlmittel in einer Schulmensa in Wiesbaden haben mehrere Schülerinnen und Schüler über Atemwegsbeschwerden geklagt. Insgesamt 25 Personen seien am Donnerstag leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Vorfall habe einen Großeinsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Glücklicherweise sei eine ambulante Versorgung der Betroffenen ausreichend gewesen.

Wiesbaden - Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht, offensichtlich sei ein technischer Defekt Grund für die Freisetzung des Mittels gewesen. dpa