Kultusminister Lorz informiert sich über Lerncamp

Bei einem Besuch in einer Wiesbadener Schule will sich Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Donnerstag (11.00 Uhr) über Lerncamps informieren. In diesen Ferienkursen können Schülerinnen und Schüler Lernrückstände aufholen. Nach Angaben des Ministeriums wurden seit dem Jahr 2020 rund 55.000 Kinder und Jugendliche individuell gefördert. In den Sommerferien 2023 gibt es dieses Angebot an landesweit 31 Schulstandorten.

Wiesbaden - Lerncamps werden von den Schulen selbst organisiert. Um die Kleingruppen kümmern sich laut Ministerium multiprofessionelle Teams aus Schulpersonal, Lehramtsstudierenden, Referendaren und pensionierten Lehrkräften. dpa