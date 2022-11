Kultusminister präsentiert Schwerpunkte des Bildungsetats

Alexander Lorz sitzt in einem Klassenraum. © Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) will an diesem Montag (12 Uhr) in Wiesbaden die Schwerpunkte des Bildungsetats für die nächsten beiden Jahre vorstellen. Die schwarz-grüne Landesregierung hat bereits mitgeteilt, dass es rund 4000 neue Stellen in den hessischen Schulen geben soll. Für den Digitalpakt Schule und die Förderung des Ganztagsausbaus im Grundschulalter sind im Doppelhaushalt 2023/24 insgesamt 278 Millionen Euro veranschlagt.

Wiesbaden - Die Verabschiedung des Doppelhaushalts im hessischen Landtag ist für Anfang nächsten Jahres vorgesehen. dpa