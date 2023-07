Kurioser Polizeieinsatz: Mann schläft in Supermarkt ein - und muss befreit werden

Von: Tim Bergfeld

In einem Supermarkt in der Limburger Straße in Bad Camberg schlief ein Mann auf der Toilette ein - Und erwachte erst nach Ladenschluss.

Bad Camberg - Das muss ein Schreck gewesen sein: Am Montag (10. Juli), kurz vor Ladenschluss, geht ein Mann auf die Toilette im Supermarkt in der Limburger Straße in Bad Camberg (Kreis Limburg-Weilburg). Dort schläft er ein - und als er wach wird, sind alle weg.

Laut einem Sprecher der Polizei Westhessen wurde gegen 2 Uhr nachts der Alarm in dem Laden ausgelöst. Die Polizei ging von einem Einbruch aus und rückte an.

Müdigkeit kann ein Symptom für eine Erkrankung sein © IMAGO / Westend61

Auf der Toilette eingeschlafen: Polizei befreit Mann aus Supermarkt

Einen Einbrecher fanden sie nicht: Vielmehr wurden sie auf Klopfgeräusche aus dem Laden aufmerksam und konnten wenig später den Eingeschlossenen über den Notausgang befreien. Eine Sachbeschädigung oder ähnliches habe laut dem Polizeisprecher nicht stattgefunden. Ob der Mann betrunken war, ist nicht bekannt. (Tim Bergfeld)

