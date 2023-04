Kuriosum in 3. Liga: Zuschauer springt beim SV Wehen Wiesbaden als Linienrichter ein

Von: Christoph Sahler

Beim Spiel SV Wehen Wiesbaden gegen SV Meppen sprang ein Zuschauer als Linienrichter ein. © Patrick Seeger/dpa

Kuriosum in der 3. Fußball-Liga: Bei der Partie zwischen dem Tabellenzweiten SV Wehen Wiesbaden und Schlusslicht SV Meppen ist ein Zuschauer als Linienrichter eingesprungen.

Wiesbaden - Fußballspieler, die sich während der Partie eine Verletzung zuziehen, mit der sie nicht weitermachen können, sind nicht ungewöhnliches. In den allermeisten Fällen hat der Trainer noch genügend Wechselmöglichkeiten und kann den Ausfall so kompensieren. Doch auch Schiedsrichter und ihre Assistenten sind vor Blessuren nicht geschützt.

Und so ist es am Samstag (29. April) in der 3. Liga zu einem echten Kuriosum gekommen: Bei der Partie zwischen dem Tabellenzweiten SV Wehen Wiesbaden und Schlusslicht SV Meppen ist ein Zuschauer als Linienrichter eingesprungen. Einer der beiden Schiedsrichterassistenten war in der 21. Minute beim Versuch, dem Ball auszuweichen, unglücklich umgeknickt und musste nach einer Behandlungspause auf einer Trage vom Feld gebracht werden, berichtete die Deutsche Presseagentur am Nachmittag.

Kuriosum in 3. Liga: Zuschauer mit Schiedsrichterlizenz gesucht

Da sich kein Vierter Offizieller im Stadion befand, der für den verletzten Referee hätte einspringen können, wurden beide Mannschaften beim Stand von 1:0 für die Hessen zunächst in die Kabine geschickt.

Nach einer kurzen Beratung wurde über die Stadion-Lautsprecher angefragt, ob sich unter den Zuschauern ein Schiedsrichter mit der nötigen Lizenz befinde. Ein zwischenzeitlich angefragter FIFA-Schiedsrichter hätte zu lange benötigt, um ins Stadion zu kommen, hieß es dazu im Live-Ticker des kicker. Mit Jannis Jäschke, der in dieser Saison Partien der Hessen- und Verbandsliga geleitet hat, wurde dann tatsächlich jemand gefunden, der die Aufgabe übernehmen konnte.

Wiesbaden gegen Meppen: Zuschauer wird zum Linienrichter

Das Spiel wurde schließlich nach mehr als 30-minütiger Unterbrechung fortgesetzt. Und die Gäste aus Niedersachsen schienen mit der langen Pause besser klarzukommen: Sie erzielten in der 27. Minute den 1:1-Ausgleich und in der 84. Minute sogar den Siegtreffer zum 2:1. (dpa/csa)

