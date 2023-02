Großbrand in Kelkheim: Löscharbeiten dauern an - Bahnstrecke wieder frei

Von: Niklas Hecht

In Kelkheim brennt eine Lackiererei. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern an.

+++ 15.32 Uhr: Die Bahnstrecke zwischen Königstein und Frankfurt, die wegen der zwischenzeitlich massiven Rauchentwicklung gesperrt war, ist wieder frei. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage. Die Feuerwehr bekämpft derweil weiter die Flammen, die am Dienstagmorgen in der Lagerhalle auf dem Gelände einer Auto-Lackiererei in Kelkheim ausgebrochen sind. Die Polizei rechnet damit, dass der Löscheinsatz noch bis mindestens 16 Uhr andauern wird. Nach Informationen der Hessenschau erlitt ein Feuerwehrmann bei der Brandbekämpfung eine leichte Rauchvergiftung.

Die Lagerhalle wurde auch von einem Brennstoffhandel genutzt. Dort lagerten unter anderem Kohle, Holz und Düngemittel. Die brennbaren Lagerbestände erschwerten die Löscharbeiten nach Angaben der Feuerwehr um ein Vielfaches. Zur Brandursache konnte ein Sprecher der Polizei noch keine Auskunft geben. Hinweise auf eine Straftat liegen aktuell aber nicht vor.

Die Löscharbeiten auf dem Gelände der Lackiererei in Kelkheim ziehen sich hin. © 5.Vision.Media

Großbrand in Kelkheim: Lagerhalle mit Schaum geflutet - Bahnstrecke gesperrt

Update vom Dienstag, 31. Januar, 12.15 Uhr: Die Löscharbeiten auf dem Gelände einer Lackiererei in Kelkheim ziehen sich hin. Das berichtet die örtliche Feuerwehr auf Facebook. Das Feuer sei innerhalb der Lagerhalle inzwischen auf einen Brennstoffhandel übergegangen und lasse sich daher nur schwer löschen. Derzeit werde die Halle mit Schaum geflutet. Derweil ist die Bahnstrecke von Königstein nach Frankfurt-Höchst aufgrund der starken Rauchentwicklung gesperrt worden.

Großbrand in Kelkheim: Lackiererei steht in Flammen - Rauch in benachbarten Städten zu sehen

Erstmeldung vom Dienstag, 31. Januar, 10.03 Uhr: Kelkheim - In Kelheim (Main-Taunus-Kreis) ist ein Großbrand ausgebrochen. Wie die örtliche Feuerwehr auf Nachfrage mitteilte, steht eine Lackiererei im Stadtgebiet in Flammen. Die Einsatzkräfte seien mit einem Großaufgebot vor Ort. Weitere Informationen zu dem Einsatz könne man derzeit nicht geben, erklärte ein Sprecher.

Auf Facebook warnt die Feuerwehr, das Gebiet um die Straßen Industriestraße, Johann-Strauß-Straße und Dieselstraße aufgrund des Brandes weiträumig zu umfahren. Augenzeugen berichten, dass man die Rauchsäule bis in das benachbarte Bad Soden und die Flammen von der angrenzen Bundesstraße 8 aus sehen kann.

Großbrand in Kelkheim: Anwohner mit Katwarn-App gewarnt

Die Anwohner in den umliegenden Städten seien zudem mit der Katwarn-App gewarnt geworden, die Bürger über Großlagen in der unmittelbaren Umgebung informiert. Demnach sollen Anwohner im Umland des Brandes ihre Türen und Fenster geschlossen halten. Es könne zu Knallgeräuschen und Geruchsbelästigung kommen. (nhe)

