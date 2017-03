Länder jagen mit hunderten Polizisten gemeinsam Einbrecher

Wiesbaden - Hessen beteiligt sich ab heute mit rund 800 Beamten an länderübergreifenden Kontrollen im Kampf gegen Einbrecherbanden. Schwerpunkt sei Südhessen mit 170 Polizisten im Einsatz, sagte ein Sprecher des Innenministeriums gestern in Wiesbaden.

Bis Samstag soll gezielt auf Fernstraßen nach Wohnungseinbrechern gefahndet werden. An den Kontrollen beteiligen sich auch Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Die Beamten haben insbesondere reisende Tätergruppen auf überregionalen Straßen im Blick und sollen bei der Aktion auch auf mögliche Autodiebstähle und Rauschgiftkriminalität achten. Das hessische Innenministerium will am Montag eine Bilanz der grenzüberschreitenden Polizeiarbeit ziehen. (dpa)