Lage am Flughafen Frankfurt nach Pilotenstreik stabil

Teilen

Eine Passagiermaschine der Lufthansa startet in der Abenddämmerung auf dem Flughafen Frankfurt. © Boris Roessler/dpa/Archivbild

Nach dem Warnstreik der Lufthansa-Piloten am Freitag läuft der Betrieb am Frankfurter Flughafen am Samstag nach Angaben einer Sprecherin des Betreibers Fraport wieder stabil. Sieben Langstreckenflüge seien auf den Samstag verlegt worden und bedeuteten am letzten Ferienwochenende in Hessen und einigen anderen Bundesländern zusätzliches Passagieraufkommen.

Frankfurt/Main - „Bis in die Mittagsstunden kann es zu leicht erhöhten Wartezeiten kommen“, sagte die Sprecherin. Der Betrieb auf dem größten deutschen Verkehrsflughafen laufe aber insgesamt wieder normal.

Um Mitternacht war der Pilotenstreik planmäßig zu Ende gegangen. Die Gewerkschaft „Vereinigung Cockpit“ hatte den Arbeitskampf von vornherein auf 24 Stunden begrenzt. Nach der Absage von mehr als 800 Flügen am Freitag will Lufthansa nach eigenen Angaben ihren Flugplan am Samstag möglichst vollständig abfliegen. Am Freitagabend teilte Lufthansa mit, dass es voraussichtlich keine Flugausfälle geben werde - Verspätungen seien aber möglich. dpa