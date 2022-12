Lagerhalle brennt: Schaden in sechsstelliger Höhe

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Auf einem Gehöft im südhessischen Griesheim (Kreis Darmstadt-Dieburg) ist in der Nacht zu Donnerstag eine Lagerhalle in Brand geraten. Noch in den frühen Morgenstunden kämpften rund 100 Einsatzkräfte gegen die Flammen in dem landwirtschaftlichen Gebäude, wie die Polizei mitteilte.

Griesheim - Die Bewohner hatten das Gehöft unverletzt verlassen können. Die Brandursache war zunächst unklar. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf eine mittlere sechsstellige Summe. dpa