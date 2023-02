Lagerhalle in Brand: Eine Person leicht verletzt

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

In einer Lagerhalle im mittelhessischen Dautphetal ist ein größerer Brand ausgebrochen. Die Löscharbeiten seien derzeit im Gange, teilte die Polizei am Montagmittag mit. Ersten Erkenntnissen zufolge konnten sich alle Menschen aus der Lagerhalle retten, eine Person wurde leicht verletzt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung empfahl die Polizei den Anwohnern in Dautphetal und im nahegelegenen Breidenbach (Landkreis Marburg-Biedenkopf), Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Dautphetal - Die Ursache des Brandes war zunächst noch unbekannt. dpa