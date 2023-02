Dramatische Rettungsaktion: Junge nach Schlauchboot-Unfall aus Lahn geborgen

Ein Junge (11) fällt bei einem Schlauchboot-Unfall in die Lahn. Mit einem großen Aufgebot sucht die Polizei nach dem Kind.

Dautphetal/Gießen - Ein Schlauchboot-Unfall auf der Lahn bei Dautphetal (Kreis Marburg-Biedenkopf) hat am Samstag (4. Februar) eine größere Suchaktion ausgelöst. Mit zahlreichen Einsatzkräften und auch mit einem Hubschrauber wurde zwischen den Ortsteilen Friedensdorf und Buchenau nach einem vermissten Elfjährigen gesucht, wie die Polizei in Gießen mitteilte. Am späten Nachmittag sei der Junge dann lebend aus der Lahn geborgen worden, sagte ein Polizeisprecher.

Mit einem Hubschrauber sucht die Polizei in der Lahn nach einem vermissten Jungen. © Augst /Eibner-Pressefoto/Imago

Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden. In dem Boot waren laut Polizei zum Zeitpunkt des Unfalls mehrere Personen, weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. (dpa)

Erst kürzlich stürzte ein Baum auf ein Motorboot in der Lahn.