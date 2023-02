Junge nach Schlauchboot-Unfall bei Marburg gestorben - Polizei nennt Details

Von: Patryk Kubocz, Florian Dörr

Ein Junge fällt bei einem Schlauchboot-Unfall in die Lahn. Mit einem großen Aufgebot sucht die Polizei nach dem Kind. Doch nun ist klar: Der 11-Jährige überlebt nicht.

+++ 14.22 Uhr: Nach dem Tod eines 11-Jährigen bei einem Schlauchboot-Unfall auf der Lahn im Kreis Marburg-Biedenkopf hat die Polizei in Mittelhessen weitere Details bekannt gegeben. Demnach war das mit drei Personen besetzte Boot am Samstag (4. Februar) gegen 13.15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache gekentert.

Zwei männliche Insassen im Alter von 31 und 35 Jahren konnten sich aus eigener Kraft aus dem Fluss retten, einen 11-jährigen Jungen fanden Rettungskräfte nach umfangreicher Suche gegen 17.15 Uhr im Wasser. „Nach den aufwendigen Rettungsarbeiten, die durch das unwegsame Gelände und die starke Strömung der Lahn erschwert wurden, kam der schwerverletzte Junge in ein Krankenhaus“, heißt es bei den Beamten zum Schlauchboot-Unfall in der Lahn bei Dautphetal. Dort starb der 11-Jährige am Sonntag (5. Februar).

Ein Schlauchboot-Unfall auf der Lahn bei Dautphetal (Kreis Marburg-Biedenkopf) hatte am Wochenende eine größere Suchaktion ausgelöst. Ein 11-Jährige, der ins Wasser gefallen war, ist inzwischen verstorben. © Nadine Weigel/dpa

Die beiden Männer kamen nach dem Unglück vorerst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Nachdem dort ein Arzt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Marburg eine Blutentnahme durchgeführt hatte, durften beide die Klinik wieder verlassen.

Die Staatsanwaltschaft Marburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen die beiden Männer aus dem Hinterland eingeleitet .Das Schlauchboot holten Rettungskräfte aus dem Wasser, Polizeibeamte stellten es sicher.

Die Staatsanwaltschaft Marburg hat zudem bei dem Amtsgericht Marburg die Obduktion des verstorbenen Jungen beantragt. Mit weiteren Erkenntnissen ist nicht vor Ende der Woche zu rechnen.

Junge nach Schlauchboot-Unfall bei Marburg gestorben

Update vom Montag, 6. Februar, 9.30 Uhr: Der Elfjährige, der bei einem Schlauchboot-Unfall nahe Dautphetal (Kreis Marburg-Biedenkopf) in die Lahn gefallen war, ist in der Nacht zu Montag gestorben. Das bestätigt eine Polizeisprecherin auf Nachfrage.

Weitere Informationen zum Unfall und den Ursachen sollen im Laufe des Tages folgen.

Dramatische Rettungsaktion: Junge nach Schlauchboot-Unfall aus Lahn geborgen

Erstmeldung vom Samstag, 4. Februar, 17.14 Uhr: Ein Schlauchboot-Unfall auf der Lahn bei Dautphetal (Kreis Marburg-Biedenkopf) hat am Samstag (4. Februar) eine größere Suchaktion ausgelöst. Mit zahlreichen Einsatzkräften und auch mit einem Hubschrauber wurde zwischen den Ortsteilen Friedensdorf und Buchenau nach einem vermissten Elfjährigen gesucht, wie die Polizei in Gießen mitteilte. Am späten Nachmittag sei der Junge dann lebend aus der Lahn geborgen worden, sagte ein Polizeisprecher.

Nach der Rettung liegt das Kind weiter im Krankenhaus, wie die dpa am Sonntag (5. Februar) berichtet. Genauere Angaben zum Gesundheitszustand des Jungen machte die Polizei zunächst nicht. Zum Zeitpunkt des Unfalls mit dem Schlauchboot sind demnach außer dem Jungen ein weiteres Kind sowie zwei Erwachsene in dem Boot gewesen. Alle drei hätten sich an Land retten können. Ob es sich dabei um die Familie des Elfjährigen handelt, war noch nicht bekannt. (dpa)

