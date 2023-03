Land bezahlt Hygieneartikel für Bedürftige

Teilen

Kai Klose, hessischer Sozialminister. © Boris Roessler/dpa/Archivbild

Das Land Hessen will künftig gemeinsam mit den hessischen Tafeln Bedürftigen kostenfreie Hygieneartikel zur Verfügung stellen. Das berichtete das hessische Ministerium für Soziales und Integration am Donnerstag in Wiesbaden. Bei dem Modellprojekt soll die Beschaffung und Verteilung von beispielsweise Periodenartikeln oder Inkontinenzhilfen mit 130.

Wiesbaden - 000 Euro gefördert werden, erklärte Sozial- und Integrationsminister Kai Klose (Grüne).

Nach Angaben des Vorsitzenden des Landesverbandes Tafel Hessen, Willi Schmid, erhalten die Tafeln Toiletten- und Hygieneartikel nur selten. Tafelkunden könnten sich diese Produkte allerdings kaum selbst leisten. Die Aktion helfe, die persönliche Situation der Kundinnen und Kunden leicht zu verbessern, sagte Schmid.

Minister Klose lobte zudem die Arbeit der vielen Ehrenamtlichen. Ihre Hilfe lindere nicht nur die Not vieler Bürger, sondern stärke auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Der Landesverband Tafel Hessen umfasst laut eigenen Angaben 58 Ortstafeln und engagiert sich für rund 135.000 armutsgefährdete Menschen. dpa